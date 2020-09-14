 

Ультраправые и исламисты — опрос показал, насколько поляризованы британцы

14.09.2020, 15:28, Новости дня

Как показал опрос общественного мнения в Великобритании, почти каждый пятый молодой британец считает, что между Западом и исламом неразрешимый конфликт, а насилие может быть оправдано для 13% респондентов. При этом треть мусульман считают, что они становятся объектами для нападок, а каждый десятый немусульманин ответил, что белые люди сегодня в Великобритании в меньшинстве, пишет Independent.


Reuters

Почти каждый пятый молодой белый британец не мусульманского вероисповедания считает, что британская культура находится под угрозой вмешательства, пишет Independent со ссылкой на данные исследования общественного мнения. Оно, в частности, показало, что в целом молодёжь в Великобритании в довольно большом количестве поддерживает исламистские или ультраправые идеи.

Так, среди британской молодёжи мусульманского и немусульманского вероисповедания каждый пятый опрошенный считает, что между Западом и исламом неразрешимый конфликт. 13% респондентов из обеих групп заявили, что насилие иногда оправдано для достижения перемен. 15% мусульман и 9% немусульман считают, что люди должны быть готовы бороться силой ради защиты своей религии или культуры.

Из белых немусульман от 18 до 30 лет 14% считают, что ислам пропагандирует насилие. Также чаще, чем каждый десятый опрошенный, говорили они, что в Великобритании белые люди в меньшинстве, хотя на самом деле белых в Англии и Уэльсе 86%.

При этом треть мусульман в Великобритании жалуются, что как в этой стране, так и по всему миру они становятся объектами для нападок. Но каждый десятый считает, что мусульманам негоже участвовать в немусульманских институтах Великобритании и что те, кто идут в политику — предатели ислама.

Две пятых белых немусульман к исламу относятся негативно, но при этом радикальных взглядов вроде «Великобритания для белых» придерживаются 6-7% опрошенных. По словам авторов статьи, такие взгляды народа против ислама могут использовать экстремисты. Но на их удочку легче попадают те люди, которые в обычной жизни не смешиваются с представителями других групп, которые ощущают себя в дискриминации.

Четверть всех опрошенных согласились, что демократия в Великобритании не работает и правительство нужно бойкотировать. Но при этом среди белых немусульман недоверие к политике оказалось выше.

Такие исследования эксперты проводили на фоне роста открыто расистских настроений в Великобритании и распространения теорий заговора, которые гласят, что белых людей заменяют другими расами в западных странах. Эксперты же пришли к выводу, что крайне правые настроения в Великобритании сосредоточены в большей мере вокруг вопросов культуры, а не расы.

Этот опрос проводился ещё до пандемии, и его авторы отмечают, что с тех пор, в частности, появились группы, связанные с движением «Жизнь темнокожих имеет значение», но на укоренение этих взглядов в обществе нужно время.
 
Авторы исследования призывают правительство обратить внимание на этот вопрос и научить молодёжь разговаривать на такие сложные темы. По их словам, проблема лежит не только в самом экстремизме и насильственных действиях, но и в идеях, на которых это явление основывается. И в условиях пандемии напряжённость нарастает, снижается доверие к властям, увеличивается безработица — всё это подпитывает экстремизм и радикальные течения, пишет Independent. 



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