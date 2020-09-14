 

Собянин заявил об отсутствии планов вводить коронавирусные ограничения в Москве

14.09.2020, 15:08, Новости дня

Дополнительных ограничений в связи с коронавирусом в Москве вводить не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать – соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспостребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», – передает РИА «Новости» слова мэра столицы.

Собянин также сообщил об улучшении показателя выявляемости коронавируса у населения по сравнению с июлем.

«Очень важный показатель, который мы контролируем, – это выявляемость. Потому что количество тестов может меняться, а процент выявления, он является таким реперным показателем. В Москве процент выявляемости составляет 1,5%», – рассказал Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По словам мэра, в июле этот показатель составлял 1,6-1,7%.

Глава мэрии отметил, что число заболевших ОРВИ в Москве меньше, чем в предыдущие годы, подчеркнув при этом, что сокращать тестирование на коронавирус нельзя.

«Очень важна своевременная выявляемость заболевания ковидом. Не нужно скукоживать тестирования, это очень важно, наоборот, их надо максимально расширять», – отметил мэр.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.



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