Минниханов победил на выборах главы Татарстана

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14.09.2020, 13:08, Новости дня

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,35% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.

С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата госсовета Татарстана. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев («Коммунисты России»), Олег Коробченко («Партия Роста»), Рустам Минниханов («Единая Россия»), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В Татарстане 2,94 млн избирателей.

«В выборах приняли участие 78,78% от общего количества избирателей… За Минниханова Рустама Нургалиевича проголосовали 1,93 млн избирателей, что составляет 83,28%», – передает РИА «Новости» слова Кондратьева.

По данным главы ЦИК Татарстана, Михеев набрал 4,93%, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.

На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.



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