 

Германия: лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального «Новичком»

14.09.2020, 14:05, Новости дня

Правительство Германии сообщило в понедельник, что еще две европейские лаборатории дали независимое подтверждение того, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом «Новичок», и повторно призвало Россию к сотрудничеству.

Специализированные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили первоначальный результат, полученный в Германии, сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в заявлении.

«Мы вновь призываем Россию объясниться по поводу этого события. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по поводу дальнейших шагов», – добавил он.



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