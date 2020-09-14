В атмосфере Венеры нашли возможный признак жизни

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14.09.2020, 13:08, Новости дня

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

«Открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард», – сообщил источник РИА «Новости».

Фосфин – это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не означает автоматически обнаружение жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных ученым природных процессов. Ученые проверили разные гипотезы, но так и не смогли найти способов небиологического происхождения газа.

Он добавил, что информация об открытии сегодня будет обнародована учеными в ходе онлайн пресс-конференции и опубликована в виде научной статьи в журнале Nature.

Напомним, весной 2018 года сообщалось, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова (ВНИИА) госкорпорации «Росатом» совместно с экспертами Института космических исследований РАН создают новую модификацию научной аппаратуры, позволяющую изучать состав грунта на Луне, Марсе и Венере.



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