Касперский собирается устанавливать на автомобили свою операционную систему

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14.09.2020, 13:05, Новости дня

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», пока еще компания не разрабатывает сложные операционные системы типа Аndroid или iOS. Однако специальную операционку, способную удовлетворить потребности в управлении системами современного автомобиля, Касперский уже предлагает.

В частности, по словам самого руководителя лаборатории Евгения Касперского, сейчас ведутся переговоры с некоторыми автопроизводителями об установки на выпускаемые у них машины KasperskyOS.

Кроме того, разработчик рассказал о возможностях создавать программные продукты для управления такими сложными системами, как умный город, например. Главное конкурентное преимущества всех этих продуктов – высокая степень безопасности, утверждает Касперский.



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