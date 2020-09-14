Касперский собирается устанавливать на автомобили свою операционную систему

14.09.2020, 13:05, Новости дня

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», пока еще компания не разрабатывает сложные операционные системы типа Аndroid или iOS. Однако специальную операционку, способную удовлетворить потребности в управлении системами современного автомобиля, Касперский уже предлагает.

В частности, по словам самого руководителя лаборатории Евгения Касперского, сейчас ведутся переговоры с некоторыми автопроизводителями об установки на выпускаемые у них машины KasperskyOS.

Кроме того, разработчик рассказал о возможностях создавать программные продукты для управления такими сложными системами, как умный город, например. Главное конкурентное преимущества всех этих продуктов – высокая степень безопасности, утверждает Касперский.