Состояние Балуха стабильно тяжелое

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14.09.2020, 12:19, Новости дня

Состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха, госпитализированного после избиения в Киеве, все еще стабильно тяжелое. Об этом 14 сентября написала в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“От лечащих врачей Балуха: “Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7–10-е сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое”, – написала она.

Від лікуючих лікарів В. Балуха: « Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всим забезпечений, робимо все необхідне. «

Posted by Iryna Gerashchenko on Pühapäev, 13. September 2020

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Бывшего политзаключенного доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали. Балух введен в медикаментозную кому.

В полиции проинформировали, что у пострадавшего при госпитализации не обнаружили телефон и банковскую карту, но позже сообщили, что нашли его сумку, из которой “предварительно ничего не пропало”. Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой, они ищут свидетелей нападения.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Балух планировал баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). Украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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