Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний

14.09.2020, 11:00, Новости дня

Экс-участница нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” хореограф Илона Гвоздева заявила, что их с мужем отношения прошли много испытаний. Об этом она написала в Instagram.

По словам танцовщицы, они с будущим супругом познакомились 11 лет назад в метро.

“С тех пор было всякое – прогулки по ночам, свидания, ссоры, расставания, примирения, съемные квартиры, жизнь с родителями мужа, покупка квартиры, свадьба, рождение нашей доченьки и ожидание сынули. Наша любовь прошла много испытаний”, – написала Гвоздева.

Она подчеркнула, что за это время они с супругом научились прощать, молчать, слышать и слушать.

“Любовь – это состояние, благодаря которому ты можешь делать близкого человека счастливым”, – подытожила Гвоздева.

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Завтра у ребят @tanci1plus1 тема эфира «ЛЮБОВЬ» Пользуясь случаем,хочу рассказать вам свою историю любвиПереехав в 2008г из Днепропетровска в Киев, мечтая о столице и больших возможностях, я училась в @knukim_dance, работала на 3х работах одновременно и думала о блестящеи * карьере танцовщицы и меньше всего думала встретить свою судьбу Однажды ст.м. «Лесная» стала для меня судьбоноснои * ,ведь именно в мы и познакомились с @khomiachukivan , чтоб пригласить меня на чаи * ,именно на чаи * , ему пришлось проехать свою станцию и выи * ти со мнои * на Шулявке,как сказал муж после: «Я не мог пропустить такую попу мимо» С тех пор прошло 11лет, было всякое: Прогулки по ночам,свидания, ссоры,расставания, примирения,съе * мные квартиры,жизнь с родителями мужа,покупка квартиры, свадьба, рождение нашеи * доченьки и вот сеи * час ожидание сынулиНаша любовь прошла много испытании * . Отношения-это всегда большая работа над собои * и компромисс для обоих. За 11лет мы научились понимать,прощать, молчать,вовремя говорить,слышать,слушать,помогать,расти и просто делать друг друга счастливыми. Любовь-это не просто слово,это состояние,в котором ты живешь и благодаря которому ты можешь делать близкого человека рядом счастливым Как я однажды сказала @kosadcha в интервью для @svitsketv ,чтоб ездить на белом Мерседесе-нужно прокатиться на МетроPhoto by @liz.parkhomchuk @avetisyan.photographer @annapesliak Как вы встретили свою любовь,делитесь своими историями. #илонагвоздева #любовь #семья #love #lovestory #family #первоезнакомство #любовьспервоговзгляда #любовьспасе * тмир

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 12 Сен 2020 в 11:26 PDT

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу “Танцы со звездами” – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Пара покинула проект после второго эфира.