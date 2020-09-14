Компания Tesla планирует обновить электрокар Model 3

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14.09.2020, 10:31, Новости дня

Американский автомобильный гигант Tesla намерен обновить популярный электрокар Tesla Model 3.

Вместе с тем разработчики пока умалчивают подробности о данном автомобиле, тогда как указано, что новинка получит улучшенный топливный насос, обновленную центральную панель и руль. Также эксперты прогнозируют, что для отделки салона применят новые материалы, которые придадут электрокару еще более роскошный вид. Что касается производительности, что модель Model 3 сохранит прежние параметры, которые остаются актуальными в своем сегменте.

Предполагается, что решение модернизировать востребованную модель связано с желанием оставаться в числе самых актуальных моделей, которые могли бы пользоваться еще большим спросом на мировом рынке.



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