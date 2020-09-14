 

Ателье Mansory презентует электрический седан

14.09.2020, 10:31, Новости дня

Известное тюнинг-ателье Mansory намерено в ближайшее время продемонстрировать уникальную версию электрической седана, базирующегося на Porsche.

В свою очередь, одной из последних работ оказался электрокар Tesla Model S, который получил эксклюзивные особенности. В свою очередь, данная модель построена на базе Cayenne Coupe, которая позволяет достичь максимальной производительности. В свою очередь, похожие настройки в дальнейшем смогут также применить в отношении ведущих мировых суперкаров, среди которых Ferrari: F8 Tributo, Portofino.

Представители ателье пока не называют технические характеристики электрокара, однако эксперты уверены, что электрический седан сможет выдать высокие результаты, а также похвастается привлекательной внешностью. Сроки выхода новинки пока не названы.



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