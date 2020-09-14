«Единая Россия» набрала 64,64% голосов в заксобрании ЯНАО

14.09.2020, 8:09, Новости дня

«Единая Россия» получила 64,64% голосов на выборах в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе окружной избирательной комиссии.

«Единая Россия» – 64,64 % голосов, ЛДПР – 15,31%, КПРФ – 8,83%, «Справедливая Россия» – 6,05%», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что пятипроцентный барьер не преодолели три партии: Коммунистическая партия социальной справедливости (1,52%), «Родина» (0,82%), Партия роста (1,01%). В выборах приняли участие 172 011 жителей, явка составила 47,12%.

В выборах депутатов регионального парламента участвуют 297 кандидатов, из них 286 выдвинуты от семи избирательных объединений, причем 70% от этого числа – представители парламентский партий. В борьбу за мандаты также включились три непарламентские партии – «Родина», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия роста». В среднем конкурс на выборах депутатов

Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва по единому округу составляет 22 кандидата на один мандат. По одномандатным округам – 4-5 кандидатов на один мандат. Партиям для прохождения по спискам в заксобрание нужно преодолеть 5% барьер.

В 2015 году в Заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа «Единая Россия» получила 19 мандатов, набрав более 72% по единому избирательному округу. По одному мандату получили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», набрав соответственно 5,35%, 11,87% и 5,51% по единому округу. Тогда явка избирателей составила 70,42%.

Тем временем председатель избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко сообщил, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

«По выборам губернатора Развожаев Михаил Владимирович набрал 135 тыс. 124 голоса, что составило 85,72%. Понятно, что его фамилия будет в итогом протоколе как победителя», – сказал Даниленко.

На пост главы региона претендовали шесть кандидатов: член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), Анастасия Романенко («Демократическая партия России»), Ярослав Яковенко («Партия прогресса»).

В 2017 году на первых прямых выборах губернатора города после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией победил врио губернатора Дмитрий Овсянников с 71,05% голосов избирателей. Явка тогда составила 34,21%. Летом прошлого года Овсянников ушел в отставку, врио губернатора был назначен Развожаев.