Определился будущий премьер-министр Японии

14.09.2020, 10:09, Новости дня

Лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, отмечается в итогах состоявшегося в понедельник голосования.

Суга набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида – соответственно получили 68 и 89 голосов, передает РИА «Новости».

Суга заявил, что намерен «унаследовать и развивать» политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ.

«В условиях национального кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции, политический вакуум недопустим. Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ», – отметил новый лидер ЛДП.

На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

В соответствии с партийным уставом, новый председатель будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого состоятся новые выборы главы партии, и лидер будет выбран на стандартный трехлетний срок.

Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Есихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.

Суга с 2012 года занимал должность генерального секретаря кабинета министров, когда премьером стал Абэ.

28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Ранее кандидат на пост премьера Японии Есихидэ Суга заявил о желании заключить мирный договор с Россией.