 

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

14.09.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,27% и достиг отметки 2918,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1224,14 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.07 индексы демонстрировали положительную динамику. В частности, индекс Мосбиржи рос уже на 0,6%, до 2927,74 пункта, РТС – на 1%, до 1235,69 пункта.



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