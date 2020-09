В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами стали 48 человек

В африканской Демократической Республике Конго (ДРК) произошла 11-я вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Согласно информации, в Экваториальной провинции ДРК, административным центром которой является город Мбандака, по состоянию на 10 сентября зарегистрировано 118 подозрений на лихорадку Эбола. В 112 случаях диагноз подтвердился. 48 человек умерли и 52 – выздоровели.

Предыдущая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в ДРК регистрировалась в начале июня 2020 года. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей Мбандаки, тогда лихорадка распространилась на 1000 км от эпицентра вспышки.

Всего в ДРК за последние два года от лихорадки Эбола погибло более 2,2 тыс. человек.

Лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, в 50–90% случаев приводит к смерти. Основные симптомы: лихорадка, кровотечение, рвота, кожная сыпь, диарея, боль в мышцах и суставах.

В декабре 2016 года в ВОЗ сообщили о создании вакцины от Эболы, которая показала практически 100-процентную эффективность.