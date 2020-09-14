 

В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами стали 48 человек

14.09.2020, 9:45, Новости дня

В африканской Демократической Республике Конго (ДРК) произошла 11-я вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Согласно информации, в Экваториальной провинции ДРК, административным центром которой является город Мбандака, по состоянию на 10 сентября зарегистрировано 118 подозрений на лихорадку Эбола. В 112 случаях диагноз подтвердился. 48 человек умерли и 52 – выздоровели.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).

➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA

— WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020

Предыдущая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в ДРК регистрировалась в начале июня 2020 года. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей Мбандаки, тогда лихорадка распространилась на 1000 км от эпицентра вспышки.

Всего в ДРК за последние два года от лихорадки Эбола погибло более 2,2 тыс. человек.

Лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, в 50–90% случаев приводит к смерти. Основные симптомы: лихорадка, кровотечение, рвота, кожная сыпь, диарея, боль в мышцах и суставах.

В декабре 2016 года в ВОЗ сообщили о создании вакцины от Эболы, которая показала практически 100-процентную эффективность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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