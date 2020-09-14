ByteDance отказалась продавать TikTok компании Microsoft

14.09.2020, 9:45, Новости дня

Китайская компания ByteDance – владелец TikTok – отказала компании Microsoft в покупке приложения. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании от 13 сентября.

“ByteDance сообщила нам сегодня, что она не будет продавать подразделение TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим для пользователей TikTok, защищая интересы национальной безопасности. Для этого мы бы внесли значительные изменения, чтобы обеспечить соответствие службы высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией, и мы четко изложили эти принципы в нашем августовском заявлении”, – сообщили в Microsoft.

Дедлайн на продажу американского сегмента приложения истекает 20 сентября, отмечает CNN. Кроме Microsoft, переговоры о покупке TikTok вели также соцсеть Twitter и производитель программного обеспечения Oracle.

Решение о продаже приложения стало результатом неоднократных заявлений властей США о его возможной блокировке. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация “была в руках Коммунистической партии Китая”.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

24 августа владелец приложения TikTok компания ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.