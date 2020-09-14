Компании Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в Германии

14.09.2020, 8:15, Новости дня

Немецкий автогигант Daimler AG снова проиграл в суде по делу о незаконном применении технологий, разработанных иными брендами.

В настоящее время судебные дела велись по заявлению истца – Sharp, который обнаружил применение своих решений в немецких автомобилях. Вместе с тем проигрыш в суде в очередной раз ставит под сомнение возможность дальнейших продаж автомобилей на местном рынке Германии. Похожая судьба могла произойти и с предшествующим судебным разбирательством, которое связано с Nokia.

Что касается нынешнего дела, то японский бренд Sharp выставил иск с требованием оплатить сумму в размере 5,5 млрд долларов, тогда как в дальнейшем немецкий концерн сможет оспорить данное требование для того, чтобы избежать колоссальных убытков.