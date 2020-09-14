КПРФ не выявила нарушений на выборах губернатора Прибайкалья

14.09.2020, 8:09, Новости дня

КПРФ не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования на губернаторских выборах в Иркутской области, сообщил кандидат от коммунистической партии Михаил Щапов.

«Наши наблюдатели фиксировали нарушения. Каких-либо существенных мы не выявили», – цитирует «Альтаир» Щапова.

Он также отметил, что КПРФ, на его взгляд, является единственной оппозиционной партией в Иркутской области, потому что показала хорошие результаты.

«Я не рассматриваю выборы как соревнование. Это никакое не поражение. Цель у всех одна – интересы жителей региона, – добавил кандидат от КПРФ.

К утру 14 сентября Центральная избирательная комиссия обработала 95,18% бюллетеней. За врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проголосовали более 343 тыс. человек. Это 60,56% голосов. Данные ЦИК говорят о том, что второго тура голосования не будет.

На втором месте – депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов с результатом 25,87% голосов. За него проголосовали более 146 тыс. избирателей. Геннадий Щадов (КПСС) набрал 4,32% голосов, у Ларисы Егоровой (Справедливая Россия) – 4,14% голосов, у Андрея Духовникова (ЛДПР) – 2,55% голосов.