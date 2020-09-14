Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области

14.09.2020, 8:08, Новости дня

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в областной избирательной комиссии.

Как следует из данных комиссии, Цыбульский после обработки 100% протоколов набирает 69,65%, на втором месте Ирина Чиркова от «Справедливой России» с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка составила 36,6%, передает РИА «Новости».

Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый. На выборах губернатора Архангельской области 2015 года предыдущий глава региона Игорь Орлов победил с 53,25% голосов.

Цыбульский был назначен врио Архангельской области, после того как 2 апреля прежний губернатор Игорь Орлов подал в отставку.

Напомним, лидерами на выборах стали действующие главы регионов и врио губернаторов.

На выборах главы Камчатского края победу одержал врио губернатора Владимир Солодов.

На выборах главы Еврейской автономной области – врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз.

Ивана Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах руководителя региона.