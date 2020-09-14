 

Польша обещала Тихановской оказать Белоруссии финансовую помощь

14.09.2020, 6:48, Новости дня

Власти Польши обещали оказать Белоруссии финансовую помощь после смены руководства белорусского государства, сообщила экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

Она сообщила, что совершила «рабочую поездку в Польшу», где «тепло и продуктивно пообщалась» с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает РИА «Новости».

Как сообщила Тихановская, в Польше выразили готовность «оказывать всякую поддержку, инвестировать и оказывать финансовую помощь на начальных этапах экономического развития» Белоруссии после того, как в Белоруссии проведут «новые и прозрачные выборы».

Польша «выказывает огромную солидарность с белорусским народом сейчас», так как «помнит свою борьбу за права», ей «очень близка ситуация» в Белоруссии, сообщила Тихановская.

По ее словам, представители других стран «тоже говорят о том, что в будущем, после того как пройдут новые выборы», готовы будут «инвестировать и каким-то образом, тем или иным, помогать в построении новой» Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах Польши превратить белорусов в поляков, проживающих в Белоруссии.



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