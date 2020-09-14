Гутерреш – ООН и НАТО переживут всё, даже второй срок Трампа

14.09.2020, 5:05, Новости дня

Пандемия, изменение климата, хаос цифровой сферы, ядерная угроза — все эти проблемы невозможно решать в одиночку, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью Le Monde и другим французским журналистам. Так что, по его словам, наднациональные институты нужно усилить. Тем актуальнее эта задача сейчас, когда нужно обеспечить всей планете выход из кризиса, связанного с коронавирусом.



Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ответил на вопросы французских журналистов перед началом новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая на этот раз пройдёт в онлайн формате. По его словам, которые приводит Le Monde, отсутствие личного общения дипломатов — это большая потеря для всего мира. Отсутствие активной дипломатии идёт на пользу тем, кто ведёт войны в Ливии, Сирии, Йемене, которые выиграть невозможно. При этом он отметил, что такие люди есть как в авторитарных странах, так и в демократических.

Журналисты задали генсеку вопрос, смогут ли такие международные форматы, как ООН и НАТО, пережить второй президентский срок Дональда Трампа, на что он ответил, что многосторонний формат может пережить всё, что угодно. Пандемия, изменение климата, хаос цифровой сферы, ядерная угроза — все эти проблемы невозможно решать в одиночку. Так что, наоборот, наднациональные институты нужно усилить.

Что же до противодействия и критики ООН со стороны США, РФ и Китая, то Антониу Гутерреш отметил, что в деле поддержания мира эти страны проделывают огромную работу, спасая жизни людей каждый день. Сложности есть лишь в сфере кризисов, связанных с политикой и безопасностью, так что раздор между странами наблюдается в большей степени в Совете Безопасности. Но это имеет негативные последствия, как сейчас, когда странам нужно единство для борьбы с коронавирусом.

По словам генсека ООН, вакцина против коронавируса должна быть всеобщим благом, к ней должны иметь доступ все народы. И эту идею поддерживает ВОЗ. Но некоторые страны спешат подписать контракты с определёнными производителями, чтобы их население первым получило вакцину. Чтобы сделать вакцину от коронавируса всеобщим достоянием, нужно $35 млрд, а пока есть только $3 млрд. По словам дипломата, если эта инициатива удастся, то кризис получится урегулировать за два-три года, а если нет — то мировая экономика будет восстанавливаться 5-7 лет.

Нынешний экономический кризис, с одной стороны, грозит тем, что вопросы экологии будут забыты, а с другой — даёт возможность восстановить экономику не в прошлом виде, а в новом состоянии, устойчивом и инклюзивном. Так что дипломат призывает воспользоваться шансом и поддержать экологичные инициативы: возобновляемая энергетика, например, обходится дешевле и создаёт больше рабочих мест.



Гутерреш высказался и по поводу кризиса, связанного с мигрантами. По его словам, ещё в 2015 году европейцы не смогли выработать методы обращения с беженцами, и это вылилось в хаос. Он пошёл на пользу лишь популистам и ультраправым силам. Между тем, по его словам, в решении кризиса должны быть задействованы разные члены Евросоюза, а не только приграничные страны, которые с ним сталкиваются напрямую, пишет Le Monde.