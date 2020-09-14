 

Россия пригласила для участия в военных учениях «Кавказ» шесть стран

14.09.2020, 2:48, Новости дня

Военные Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана приглашены для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ–2020», сообщило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что в Черном и Каспийском морях состоятся «розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии». В них примут участие корабли иранских ВМС, передает РИА «Новости».

Военные Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана приглашены «для отработки совместных действий в составе группировок войск». 

«Всего – до 1 тыс. иностранных военнослужащих», – информирует российское министерство. 

Кроме того, ожидается, что в качестве наблюдателей будут представлены Азербайджан, Индонезия, Иран, Казахстан, Таджикистан и Шри-Ланка.

Напомним, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер и не будут направлены против какой-либо страны.



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