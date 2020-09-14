На западе США разыскивают погибших в результате пожаров

14.09.2020, 2:10, Новости дня

Группы спасателей возобновляют поиски погибших среди почерневших руин, оставшихся после мощных природных пожаров, бушевавших в трех западных штатах США, включая Орегон, где опасаются «массовых жертв».

Пожары в Орегоне, Калифорнии и Вашингтоне этим летом уничтожили тысячи домов и несколько небольших городов. С начала августа жертвами огня стали не менее 25 человек.

После четырех дней изнурительной жары на выходных установилась более прохладная и влажная погода, позволившая пожарным добиться некоторых успехов в борьбе с огнем.

Губернатор Орегона Кейт Браун назвала опасные пожары «событием, которое происходит раз в поколение».

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Орегона, по меньшей мере десять человек погибли в штате в результате пожаров. Браун сообщила, что десятки людей числятся пропавшими без вести.

В Калифорнии десятки тысяч пожарных пытаются справиться с 28 крупными очагами, сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны.

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп встретится в понедельник с федеральными чиновниками и представителями властей Калифорнии. Президент заявлял, что губернаторы западных штатов несут долю ответственности за пожары последних лет, обвиняя их в неэффективном управлении лесным хозяйством.

Оппонент Трампа на выборах, демократ Джо Байден, в субботу связал пожары с изменениями климата. Днем ранее схожую точку зрения выразил губернатор Калифонии Гейвин Ньюсом.

Только в Калифорнии за последние три недели было сожжено более 4 тысяч жилых домов и других сооружений.

В Портленде, где политические протесты обострили обстановку в последние недели, шериф округа Малтнома раскритиковал местных жителей за создание собственных КПП для остановки автомобилей после распространения в социальных сетях теорий заговора, что поджогами занимаются члены движения «Жизни чернокожих имеют значение» или «Антифа». Местные официальные лица назвали эти утверждения необоснованными.

Facebook сообщил в субботу, что он удаляет ложные утверждения, что пожары в Орегоне были организованы определенными группами.