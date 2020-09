«Земля кочевников» победила на фестивале в Венеции

14.09.2020, 0:24, Новости дня

77-й международный кинофестиваль в Венеции завершился триумфом экзистенциального роуд-муви «Земля кочевников» (Nomadland). Этот остросоциальный фильм режиссера Хлои Чжао (Chloe Zhao), родившейся в Пекине и получившей образование в США, получил высшую награду смотра – «Золотого льва».

Кризис американской мечты

38-летняя китаянка Чжао стала первой женщиной-режиссером, получившей высокую награду в Венеции после Софии Копполы, удостоенной ее в 2010 году за фильм «Где-то».

«Земля кочевников» погружает зрителя в каждодневный быт преимущественно пожилых и малоимущих людей, ведущих жизнь современных «номадов». В своих домах на колесах они перемещаются по необъятным просторам американского Запада, общаясь между собой на стоянках и автозаправках. Экономический кризис выбросил их буквально на обочину, но они не хотят заканчивать жизнь в домах для престарелых и больничных палатах, хотя многие страдают хроническими заболеваниями.

Нашим гидом в знакомстве с новыми «номадами» станет Ферн, изрядно битая жизнью бывшая работница завода стройматериалов, закрывшегося в городке Эмпайр в штате Невада. Ее превосходно сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд.

С закрытием единственного крупного предприятия фактически умер и городок Эмпайр, причем символом его кончины стала отмена почтового кода. Ферн потеряла мужа, лишилась дома (это была собственность закрывшейся корпорации), с родными она годами не поддерживает связь. Как и сотни тысяч обездоленных в стране, охваченной экономическим кризисом, она вынуждена подрабатывать на разных случайных работах, перемещаясь по просторам западных штатов. Один из самых желанных работодателей, гигантский транзитный склад Amazon, возведенный посреди пустыни, воспринимаемый как собирательный образ инновационного бизнеса 21-го века, пришедшего на смену обветшалым великанам производства предыдущей эпохи.

Фильм снят по документальной книге журналистки Джессики Брудер, и его репортажная основа ощущается в эпизодах, когда «номады» рассказывают Ферн о своем житье-бытье. Одна женщина говорит, что работает с 12 лет, вырастила двух дочерей, но социальная служба назначила ей такую крохотную пенсию, что на нее ни снимать, ни уж тем более купить жилье практически невозможно. Выход? Жить в трейлере и искать любую приработку. Другой попутчице врачи поставили диагноз «рак» и отмерили несколько месяцев жизни. Она подумывает о самоубийстве и хочет найти того, кто ей в этом поможет, какого-нибудь последователя доктора Кеворкяна. Но она не грустит, вспоминая увиденные в ходе странствий красоты дикой природы. Ради них стоило жить… И таких исповедей в фильме много.

Можно сказать, что фильм ставит неутешительный диагноз нынешней Америке, демонстрируя целый срез людей, отвергнутых обществом. Для них американская мечта – не более чем издевательски сладкая сказочка. Ряд критиков считают ленту тонкой

аллегорией заката американской цивилизации. Впрочем, сама Чжао настаивает, что ее фильм вовсе не политический.

«В этом странном-престранном мире»

Хлои Чжао, как и Макдорманд, не приехала в Венецию, но виртуально пообщалась с устроителями и публикой из Лос-Анджелеса. Актрисе уже прочат главные премии сезона, в первую очередь, «Оскара» за лучшую женскую роль. Напомним: у нее уже есть две награды Киноакадемии – за «Фарго» и за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Обозреватель Питер Бредшоу из британской «Гардиан» считает роль в «Земле кочевников» «пожалуй, лучшей в карьере Макдорманд». «Голливуд рипортер» назвал эту роль «уникальным жизненным портретом аутсайдера».

«Спасибо большое за возможность участия в вашем фестивале в этом странном-престранном мире и таким странным-престранным образом», – сказала Фрэнсис Макдорманд во время интернет-моста между Венецией и Калифорнией.

Макдорманд претендовала и на актерскую награду в Венеции, но жюри во главе с Кейт Бланшетт предпочло британку Ванессу Кирби, убедительно сыгравшую безутешную мать, потерявшую ребенка при родах, в щемяще грустной драме венгерского режиссера Корнеля Мундруцо «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman). Она также показывается в Торонто.

Что касается Хлои Чжао, то ее считают одним из самых ярких новых талантов в мировом кино. Издание Variety назвало «микро-шедевром» ее второй фильм «Всадник» (The Rider). Ее первая картина, «Песни, которым меня научили мои братья» (Songs My Brothers Taught Me) и «Всадник» мировую премьеру получили в Канне, в программе «Двухнедельник режиссеров», в 2015-м и, соответственно, в 2017 годах.

«Земля кочевников». Courtesy photo

Практически одновременно с «Землей кочевников» Чжао оказалась вовлечена как режиссер в крупнобюджетный коммерческий проект «Вечные» (The Eternals) из серии экранизаций комиксов Марвел.

Минимум гламура

Как отмечают обозреватели, фестиваль в Венеции стал своего рода экспериментом, призванным доказать, что и во время пандемии можно проводить массовые культурные события, при условии строгого соблюдения санитарных и логистических норм, включая обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Но американское участие, которое всегда придавало фестивалю в Венеции звездную силу и гламурный шарм, в этом году свелось из-за пандемии к минимуму. Большинство знаменитостей предпочло общение по Zoom (тем более, что большинство европейских стран официально закрыты для авиасообщения с США), а крупные голливудские студии и примкнувшие к ним гиганты стриминга Netflix и Amazon решили не давать в Венецию несколько новых перспективных фильмов.

Конкуренция между фестивалями в Венеции и Торонто давно стала притчей во языцех в мировом киносообществе. Мостра (так еще называют этот старейший в мире фестиваль, проходящий на венецианском острове Лидо) начинается на несколько дней раньше Торонто, и, как правило, канадский смотр стартует за несколько дней до окончания итальянского фестиваля. Программы их частично дублируют друг друга. Так произошло и этом году.

Помимо «Земли кочевников» и «Фрагментов женщины», на обоих фестивалях показываются мексиканский «Новый порядок» (New Order), получивший в Венеции Гран-при жюри, и индийский «Ученик» (The Disciple), получивший иам приз за сценарий и приз ФИПРЕССИ (международная федерация кинокритиков).

Историческая драма «Дорогие говарищи!» режиссера Андрея Кончаловского получила в Венеции специальный приз жюри. Это история расстрела рабочих в Новочеркасске в 1962 году, кровавой трагедии, которую руководство Советского Союза замалчивало на протяжении десятилетий. Андрей Кончаловский давно обласкан вниманием Мостры, и его фильмы не раз получали здесь престижные награды.

Фестивальный марафон «Земли кочевников» только начался. Кроме Венеции и Торонто, фильм уже показали на элитном камерном фестивале в Теллурайде и покажут на фестивале в Нью-Йорке в

Линкольн-центре (он стартует 17 сентября). В США его выпуск в прокат намечен на 4 декабря.