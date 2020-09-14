Трамп заявил, что подписал новый указ по снижению цен на лекарства

14.09.2020, 0:24, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он подписал новый указ, направленный на снижение цен на лекарства в США через увязывание их с ценами в других странах.

«Указ о моей самой любимой стране будет гарантировать, что наша страна будет получать ту же самую низкую цену, которую крупные фармацевтические компании устанавливают для других стран. Дни глобального иждивенчества за счет Америки сочтены», – написал Трамп в «Твиттере».

В июле президент подписал указ, который, среди прочего, требует, чтобы государственная страховая программа Medicare закупала медикаменты по тем же ценам, что платят другие страны. Его реализация, однако, была отложена, пока администрация пытается выработать решение с фармацевтической промышленностью.

Неясно, идет ли речь о новом указе, или Трамп ссылался на предыдущий документ, который также назывался указом о самой любимой стране.

В июле Трамп подписал четыре указа, целью которых является снижение цен на лекарства для потребителей, в попытке подчеркнуть приверженность снижению цен на рецептурные лекарства перед выборами 3 ноября.

Эти указы предусматривают целый ряд мер – от ослабления требований, касающихся импорта лекарств, до снижения выплат Medicare производителям лекарств, однако эксперты сомневаются, что они будут реализованы в ближайшем будущем. Аналогичные предложения администрации Трампа застопорились из-за сопротивления отраслевых компаний.