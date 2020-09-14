Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

14.09.2020, 0:08, Новости дня

Украина отказывается возобновлять водоснабжение Крыма и считает, что проблема заключается в деньгах, заявило так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ссылаясь на «содержание Четвертой Женевской конвенции», Киев заявил, что обеспечение Крыма «необходимыми ресурсами, запасами и материалами» лежит на России, которая якобы оккупировала регион, передает ТАСС.

Украинская сторона считает, что положения международных договоров в области защиты прав человека, о которых говорит Россия, обвиняя Украину в водной блокаде Крыма, «не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека», передает РИА «Новости».

Киев считает, что позиция РФ по водоснабжению Крыма связана с тем, что снабжение водой региона «является достаточно дорогостоящим мероприятием». На Украине заявили, что не собираются «решать проблемы» России.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.