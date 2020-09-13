 

В Черкасской области найден самолет, который четыре раза нарушил границу с Румынией – ГПСУ

13.09.2020, 23:55, Новости дня

12 сентября сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили в Хлыстуновке Черкасской области легкомоторный самолет, который накануне четыре раза за ночь пересек украинско-румынскую границу. Об этом 13 сентября проинформировал сайт ведомства.

“Оперативные сотрудники Черновицкого отряда задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, который нарушал границу с Румынией в пределах Черновицкой области… Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11-го на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что все факты противоправных действий пилота задокументированы с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля Volkswagen и приборов ночного видения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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