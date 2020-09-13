“Они колеблются”. Тихановская дала два совета белорусским силовикам

13.09.2020, 23:55, Новости дня

Именно сейчас у сотрудников белорусских силовых структур есть возможность отказаться от поддержки президента Александра Лукашенко и показать, что они на стороне закона и народа. Об этом в эфире YouTube-канала “Страна для жизни” 13 сентября заявила экс-кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

“Надеюсь, что сотрудники ОМОН и милиции понимают, что нарушают закон Республики Беларусь и международное право. Мне интересно, как им вообще живется с этим после того, что они совершают. Мы много раз обращались к ним, взывали к их совести. Мы понимаем, что там люди колеблются очень сильно. Многие уходят. Мне кажется, сейчас самое время им принять для себя решение. Вскоре после попытки незаконной инаугурации Лукашенко его легитимность закончится абсолютно”, – сказала политик.

Тихановская предложила силовикам воспользоваться одним из двух советов, чтобы продемонстрировать верность белорусскому народу.

“Заявить публично, что они не поддерживают режим, уволиться. Либо они могут связаться с нашим штабом или координационным советом [оппозиции], рассказать, что они не поддерживают режим, но по каким-то причинам не могут уволиться. И мы им поможем, расскажем, как действовать дальше”, – отметила экс-кандидат в президенты.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

По закону инаугурация избранного президента Беларуси должна состояться в течение двух месяцев после дня выборов, но точная дата до сих пор неизвестна.

Тихановская, которая после выборов вынужденно уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. По ее мнению, Лукашенко лишится властных полномочий 5 ноября.

Лукашенко в августе заявлял, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. В интервью российским СМИ 8 сентября он сказал, что, “возможно, немного пересидел” на посту президента, но не готов “просто так уйти”.