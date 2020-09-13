В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать

13.09.2020, 23:55, Новости дня

В №10 выходящего в России детского журнала “Ежик” напечатана история о Таракане Таракановиче, “который любил командовать и всех пугать”. На этот курьез обратил внимание белорусский сайт “Хартыя’97”.

Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет издание.

Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант “Таракан, уходи”. В финале Таракана Таракановича съедает воробей.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.

По официальным данным,на выборах 2020 года он снова одержал победу с результатом 80,1% голосов. Второе место с 10,1% заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Беларусь охватили массовые протесты против фальсификации выборов. Силовики жестко разгоняли митинги с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская, которая после выборов вынужденно уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. По ее мнению, Лукашенко лишится властных полномочий 5 ноября.

Лукашенко в августе заявлял, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. В интервью российским СМИ 8 сентября он сказал, что “возможно, немного пересидел” на посту президента, но не готов “просто так уйти”.