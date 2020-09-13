 

Война на Донбассе. Ермак сообщил о планах обмена удерживаемыми лицами по формуле “100 на 100”

13.09.2020, 23:55, Новости дня

В списках для обмена удерживаемыми лицами между боевиками и украинскими властями есть примерно по 100 человек с каждой стороны. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 13 сентября в эфире телеканала “Украина”.

“Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях (трехсторонней контактной группы. – “ГОРДОН”), которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек”, – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

На новой встрече в нормандском формате, которая планировалась на 28 августа, должны были обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, однако 25 августа стало известно об отмене встречи “из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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