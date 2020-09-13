Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

13.09.2020, 23:48, Новости дня

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал оценку ситуации с распространением коронавируса в стране.

По его словам, «ситуация достаточно стабильная», но в некоторых регионах наблюдаются «небольшие изменения по количеству пациентов», связанные с «возвращением из отпусков, повышением активности», передает ТАСС со ссылкой на «Россия-1».

Мурашко напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил безопасности, включая вакцинацию от гриппа, чтобы не допустить наложения нескольких инфекций.

Мурашко заявил, что «формирование готовности населения к этому периоду – это важный элемент подготовки к осенне-зимнему сезону».

По его словам, «сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек» с коронавирусом. Подчеркивается, что «медицинские работники научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе», главным для предотвращения тяжелых последствий является своевременное обращение к врачу и ведение пациента на амбулаторном этапе.

Он подчеркнул, что нужно «соблюдать правила здорового образа жизни фактически каждый день», это важно и в случаях, когда «человек сталкивается с инфекционным процессом».

Министр заверил, что создаются все необходимые условия безопасности для граждан, принявших решение пройти вакцинацию. Создается ресурс, куда «будут поступать все данные по вакцинированным пациентам, чтобы оценивать состояние иммунитета».

Россия прошла специальную квалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за гражданским оборотом вакцин, сказал он. Все препараты проходят посерийный контроль и ни одна серия вакцины не поступает в гражданский оборот без прохождения государственного контроля качества.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и названную по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 8 сентября Минздрав сообщил, что в гражданский оборот выпустилипервую партию вакцины.