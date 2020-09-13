«Новые люди», «Яблоко» и Партия Роста могут пройти в Томскую гордуму

13.09.2020, 23:08, Новости дня

На выборах в Томскую городскую думу обработаны 80% протоколов, информирует ЦИК.

Лидирует «Единая Россия» с 24,33% голосов, второе место занимает КПРФ с 17,58%, третье – ЛДПР с 15,13%. Партия «Новые люди» идет на четвертой строчке с 14,44% голосов.

Кроме того, «Справедливая Россия» набирает 11,06%, «Яблоко» – 9,39%, Партия Роста – 5,27% голосов, передает «Интерфакс».

Напомним, в Томской области избирали депутатов дум Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также дум 17 районов и одного сельского поселения.

Городской избирком сообщил, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на волеизъявления граждан, не было.