В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

13.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.

Днем ранее умерли 14 вирус-положительных пациентов.

В Москве выявлено 271 тыс. случаев COVID-19, 229,5 тыс. человек вылечились, 4993 вирус-положительных пациента скончались.

Напомним, в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Правительственный портал Стопкоронавирус.рф объяснил, как в РФ проводится подсчет летальных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.