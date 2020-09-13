Пандемия COVID-19. В Израиле возвращают жесткий карантин

13.09.2020, 22:30, Новости дня

13 сентября правительство Израиля приняло решение снова ввести жесткий карантин в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, информирует NEWSru.co.il.

Новые ограничения вступят в силу в 14.00 пятницы, 18 сентября.

Нетаньяху отметил, что карантин продлится не менее трех недель.

Более жесткие ограничения заключаются, в частности, в запрете гражданам отходить от дома более чем на 500 метров, собираться группами более 10 человек в закрытом пространстве. Отменяется прием посетителей в общественных и частных учреждениях, за исключением структур жизнеобеспечения.

Кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов только по услуге take away (навынос).

По данным Минздрава Израиля, в стране на 13 сентября зарегистрировано почти 154 тыс. случаев COVID-19, из них 24 410 – за последнюю неделю. Скончались в общей сложности 1108 инфицированных коронавирусом, за последнюю неделю – 98.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.