От коронавируса умер главный педиатр Львова

13.09.2020, 22:30, Новости дня

Во Львове 13 сентября умер главный педиатр города Богдан Остальский, сообщила пресс-служба городского совета.

Медик давно лечился от коронавирусной инфекции, сообщил пресс-служба Львовского горсовета.

Остальский, 1960 года рождения, был детским врачом, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 16 914 случаев COVID-19 (второй показатель после Киева). Всего в Украине заболели 154 335 человек, умерли 3178.