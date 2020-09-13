 

ЦИК объявил о завершении голосования во всех регионах России

13.09.2020, 22:08, Новости дня

Голосование на выборах во всех регионах РФ завершилось, сообщила глава ЦИК страны Элла Памфилова.

Она сообщила, что «все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись». Памфилова призвала избиркомы не торопиться с подсчетом голосов, внимательно рассмотреть итоги голосования и «подойти очень принципиально» к ситуациям, в которых видны нарушения.

Памфилова предложила дать рекомендации по использованию отдельных сейфов для хранения сейф-пакетов в ходе голосования, чтобы «исключить и подозрения, и домыслы», передает РИА «Новости».

Кроме того, Памфилова заявила, что ей непонятна позиция некоторых партий, яро критикующих трехдневное голосование на выборах.

«Какой-то когнитивный диссонанс, честное слово», – сказала она, комментируя позиции ЛДПР и КПРФ.

Памфилова подчеркнула, что заявления о нарушениях на выборах должны быть основаны на фактах – «насколько массово, на каких участках, кто зафиксировал».

«Для меня странно. Было понятно сразу неприятие голосования нашего трехдневного, зато они в три ладошки хлопают, поддерживая то, как прошли замечательно выборы в Белоруссии, пять дней голосовали. Но тогда, ребята, вы или крестик снимите, или еще чего-то сделайте», – сказала Памфилова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Руководство БСК уличили в отказе от модернизации предприятия

27.07 / “Совершали опасные маневры, передавали руль друг другу”. В Киеве двое мужчин угнали автобус “Богдан”

09.09 / Тихановская выпустила обращение к россиянам

24.08 / Советница Трампа Келлиэнн Конуэй уходит в отставку

15.08 / На Украине решили инсценировать нападение «страны агрессора»

14.09 / Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

24.08 / Грета Тунберг собралась вернуться в школу

31.08 / Военные нашли в Белоруссии тайники оппозиции

13.09 / По частоте сердечных сокращений можно определять депрессию

28.08 / Адмирал оценил всплытие российской АПЛ у берегов Аляски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска