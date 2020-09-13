Региональные выборы в РФ как проверка влияния «Единой России»

13.09.2020, 21:40, Новости дня

В воскресенье во многих регионах России прошли местные выборы, в результатах которых наблюдатели, возможно, увидят признаки недовольства правящей партией «Единая Россия» после отравления критика Кремля Алексея Навального.

Навальный призывал россиян к тактическому голосованию против правящей партии, с тем, чтобы ослабить ее власть. В августе он тяжело заболел, в чем его соратники , а также власти Германии, усматривают попытку его убийства.

«Единая Россия», которая поддерживает президента Владимира Путина, доминирует в российской политике, но нынешние выборы проходят на фоне разочарования из-за многолетних экономических проблем и из-за действий правительства в ситуации пандемии.

Нынешние выборы, на которых избираются 18 губернаторов, множество региональных парламентов, городских советов и муниципальных органов власти, рассматриваются как репетиция выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году.

Команда Навального выставила десятки кандидатов на выборах в горсоветы Новосибирска, третьем городе страны по населению, и Томска – студенческого города, где проживает около полумиллиона человек.

«Люди устали от того, что кто-то обещает им светлое будущее, – стоит только проголосовать за них. Проходит пять лет, и все остается в точности, как было», – говорит 32-летний Андрей Фатеев, один из двух сторонников Навального, баллотирующихся в Томске.

Один из избирателей, томский студент, представившийся Александром, сообщил, что он голосовал за Ксению Фадееву, второго сторонника Навального.

«Думаю, что ситуация во всех регионах одна и та же. Сомневаюсь, что где-то она отличается. Люди хотят чего-то нового», – сказал он.

Соратники Навального продвигали стратегию «Умного голосования», предложив своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые, по их мнению, способны победить оппонентов от правящей партии.

Стратегия нацелена на разрушение политической системы, которая не допускает к участию в выборах самых стойких противников Кремля, но разрешает баллотироваться более умеренным кандидатам от парламентских партий.

Навальный не смог создать собственную партию.

Предварительные результаты выборов на российском Дальнем Востоке, где участки уже закрылись, показывают, что два региональных губернатора, поддерживаемые Кремлем, побеждают на Камчатке и в Еврейской автономной области.

Тем не менее, в регионах наблюдаются определенные признаки недовольства Кремлем.

Массовые митинги в Хабаровске в связи с арестом популярного местного губернатора, победившего кандидата от «Единой России» в 2018 году, не утихают уже два месяца.

Досрочное голосование началось в пятницу, после того как власти растянули выборы на три дня. Решение подвергли критике независимые наблюдатели из движения «Голос», которые предупредили, что чем дольше идет голосование, тем сложнее наблюдателям выявлять фальсификации на избирательных участках.