Комментируя санкции против РФ, Лавров заявил о ненадежности западных партнеров

13.09.2020, 21:10, Новости дня

Москва отреагирует на новые антироссийские санкции Запада. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, отвечая на вопросы программы “Москва. Кремль. Путин”, стенограмма разговора опубликована 13 сентября внешнеполитическим ведомством РФ.

“Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур – государств, многочисленных так называемых НПО – на существующие в нашей стране и у наших союзников планы”, – сказал он.

Российский дипломат утверждает, что в России привыкли к санкциям.

“Принципиальная геополитическая реакция заключается в том, что за эти годы мы убедились в ненадежности наших западных партнеров, включая, к сожалению, членов Европейского союза. У нас было очень много далекоидущих планов. У нас есть соответствующие документы, как дальше развивать отношения с ЕС в сфере энергетики, высоких технологий и в целом в сфере экономического сотрудничества”, – объяснил Лавров.

Он считает, что Евросоюз “пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется “наказание России”.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, США и других стран за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

10 сентября 2020 года Евросоюз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию против Украины. Меры в виде ограничений в выдаче виз и замораживания активов касаются 175 лиц и 44 организаций.