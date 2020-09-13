Чехия вслед за Австрией признала вторую волну коронавируса

13.09.2020, 21:10, Новости дня

Формально нынешнюю эпидситуацию в Чехии можно считать второй волной COVID-19. Об этом в интервью Deník 13 сентября сказал правительственный комиссар по здравоохранению, эпидемиолог Роман Примула.

Пока взрывного роста заболеваемости нет, но тенденция такова, что через две-три недели в больницах может оказаться столько же пациентов, сколько и во время весенней вспышки, пояснил специалист. В среднем каждый день госпитализируют на 10 человек больше, чем накануне.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Чехии один из самых высоких в Европе (больше только во Франции и Испании). Примула опасается, что, если эпидемия продолжится таким образом, стационарная система достигнет предела. По его словам, еще одна проблема заключается в том, что койки для больных COVID-19 неравномерно распределены по стране.

Сократить число новых случаев можно, только если на месяц полностью отказаться от массовых собраний, при условии, что люди будут неукоснительно соблюдать масочный режим, считает эпидемиолог.

По данным министерства здравоохранения Чехии, за последние 24 часа число новых случаев COVID-19 составило 1539, что на 534 больше, чем в предыдущие сутки. Общее число инфицированных достигло 35 933. В больницах к вечеру 13 сентября находятся 288 жителей страны. 456 человек скончались после начала пандемии.

13 сентября правительство Австрии объявило о начале второй волны коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.