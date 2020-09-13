Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

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13.09.2020, 20:48, Новости дня

Система электронного голосования на довыборах в Госдуму в воскресенье сработала без значимых сбоев, сообщил во время конференции в ЦИК сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Каких-то значимых сбоев за три дня работы мы не нашли. У нас было, по-моему, единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Все остальное, насколько я понимаю, было штатно. Системных проблем голосования в электронной форме не было», – передает ТАСС его слова.

Ранее МВД РФ объявило, что в ходе голосования не зафиксировано особых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Также ведомство выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов.



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