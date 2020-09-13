“Арестовать Клинтонов и Цукерберга”. Политтехнолог предложил Трампу ввести военное положение в случае поражения на выборах

13.09.2020, 19:50, Новости дня

Любой иной исход выборов президента США в ноябре, кроме победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, будет означать, что выборы фальсифицированы. Об этом 10 сентября в эфире шоу крайне правого журналиста и сторонника конспирологических теорий Алекса Джонса заявил политтехнолог, бывший советник Трампа Роджер Стоун.

Поражение Трампа будет равнозначно государственному перевороту, поэтому уже сейчас президент должен подумать о мерах противодействия, сказал Стоун. Он посоветовал ввести военное положение, а также создать специальную группу с участием ФБР, федеральных маршалов и республиканских государственных чиновников, чтобы “физически препятствовать преступной деятельности”.

Шагами, к которым должен прибегнуть Трамп, если победителем выборов объявят демократа Джо Байдена, Стоун видит немедленный арест генерального директора Facebook Марка Цукерберга, генерального директора Apple Тима Кука, экс-президента Билла Клинтона, его жены, бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон и “всех, кто доказуемо причастен к незаконной деятельности”.

Ряд штатов упростил процедуру голосования по почте, что связано с продолжающейся эпидемией COVID-19. Трамп подверг эту идею критике, заявив, что выборы 2020 года станут “самыми неточными и фальсифицированными в истории”. По мнению президента, новые правила позволяют человеку голосовать несколько раз. Трамп предложил обсудить идею переноса президентских выборов, но затем в Белом доме заверили, что дата голосования останется неизменной – 3 ноября.

В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля и еще по пяти пунктам обвинения.

В феврале 2020 года суд приговорил его к 40 месяцам лишения свободы.

10 июля Трамп помиловал своего бывшего советника.