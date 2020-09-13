 

МВД Белоруссии подтвердило факт выстрела в воздух сотрудником милиции

13.09.2020, 19:48, Новости дня

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в воскресенье в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», – отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram.

Ранее в сети появилось видео очевидцев, на котором люди в штатском с оружием в руках стреляют в воздух, находясь среди протестующих.



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