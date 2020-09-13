 

Силовики в Минске начали стрелять в воздух

13.09.2020, 19:08, Новости дня

Стало известно о том, что люди в штатском с оружием в руках, присутствующие на акции протеста в Минске и не подвергающиеся задержанию, начали стрелять в воздух.

Видео с выстрелами в воздух на акции протеста в Минске выложили в сеть очевидцы.

 

МВД Белоруссии на данный момент не располагает данными о том, что в районе Нововиленской улицы в Минске в воскресенье был произведен предупредительный выстрел со стороны силовиков.

«В оперативном ситуационном штабе МВД нет информации, что его сотрудниками был произведен предупредительный выстрел, как пишут некоторые телеграм-каналы», – прокомментировала ситуацию с выстрелами во время минских протестов официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Минске стартовал новый многотысячный митинг несогласных с объявленными результатами президентских выборов в Белоруссии. Массовые протестные акции начались 9 августа по всей Белоруссии.



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