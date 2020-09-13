США пытаются остановить распространение коронавируса в учебных заведениях

13.09.2020, 17:48, Новости дня

Число погибших от COVID-19 в США приближается к прежде немыслимой цифре в 200 тысяч человек, пишет ABC News. Всего с начала учебного года вирус унёс жизни шести учителей, готовившихся к возвращению своих учеников за парты. Кроме того, попытки остановить распространение коронавируса начались в кампусах университетов.

А сейчас мы поговорим об эпидемии коронавируса в США и о новых данных, которые мы узнали прямо перед выходом в эфир от Центра по контролю и профилактике заболеваний. Там прогнозируют, что смертность в США в ближайшие три недели к первой неделе октября может вырасти до 217 тысяч. Сегодня эта цифра составляет более 191 тысячи погибших. В их числе и учителя. Этот педагог-дефектолог из Миссури готовилась к возвращению своих учеников, но умерла. Мы узнали, что как минимум шестеро учителей умерли с начала учебного года. Репортаж корреспондента ABC News Виктора Окендо.

Школы пытаются обезопасить учебные классы, но учителя сами страдают от вируса. 34-летняя Эшли де Маринис в пригороде Сент-Луиса готовилась к возвращению своих учеников за парты, но заболела. Её сестра Дженнифер, медсестра реанимации из Нью-Йорка, была рядом.

ДЖЕННИФЕР ХАЙССЕНБАТТЕЛ, сестра Эшли де Маринис: Это очень тяжело — знать, что может случиться, что будет, а потом это происходит с твоей собственной семьёй.

В Мисиссипи ученики потрясены потерей любимого учителя истории Томаса Слейда.



ЧЕЙЗ ХОЛЛ, учащийся старших классов школы Вэнклив: Это очень большой удар. Этого человека я уважал, я ждал, когда он вернётся в класс. И вот он умер.

По крайней мере шестеро учителей умерли от вируса за последние недели. В целом страна приближается к цифре, о которой раньше и подумать было нельзя — 200 тысяч человек. В Центре по контролю и профилактике заболеваний сейчас прогнозируют, что к 3 октября количество погибших вырастет до 217 тысяч.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: Я думаю, нам следует затаиться и пережить эту осень и зиму, потому что это будет нелегко. Мы знаем, что каждый раз, когда мы вводим ограничения, мы отменяем ограничения и получаем вспышку. Это всё равно что игра «убей крота».

Попытки остановить распространение коронавируса начались в кампусах университетов. В Университете Майами, штат Огайо, число случаев заражения увеличилось на 1040 всего за две недели. Офицеры полиции разогнали домашнюю вечеринку, на которой присутствовали 20 человек, после того как тесты студентов на коронавирус оказались положительными.



ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ: Компьютер показал, что ваш тест на COVID-19 положительный?

СТУДЕНТ: Да.

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ: Когда это было?

СТУДЕНТ: Это было… неделю назад.

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ: Вы должны быть на самоизоляции?

СТУДЕНТ: Да, это мой дом.

Шестерых студентов привлекли к ответственности за нарушение медицинских предписаний.

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ: Вы понимаете, в чём проблема? Здесь есть ещё кто-то с положительным тестом на COVID-19?

СТУДЕНТ: У них у всех положительные тесты.



ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ: У всех?

В интервью нашему филиалу WTVD доктор Дебора Биркс призвала всех студентов сделать тест на COVID-19.

ДЕБОРА БИРКС, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу: Самое важное, все студенты, пожалуйста, сдайте тест.

Сегодня, когда в Канзас-Сити стартует новый сезон Национальной футбольной лиги, новые правила гласят, что стадионы будут заполнены лишь на 22%, а болельщики должны всё время быть в масках.



ВИКТОР ОКЕНДО, корреспондент ABC News: Сегодня первую игру сезона проведут «Майами Харрикейнс». Все болельщики на стадионе должны носить маски. Всего 13 тысяч человек посмотрят игру на стадионе Hard Rock Stadium, который может вместить 65 тысяч человек. В рамках попытки сдержать распространения коронавируса в кампусе на первые две игры не пустят ни одного студента. Дэвид.

Тем не менее приятно видеть возвращение футбола. С репортажем Виктор Окендо. Виктор, спасибо.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.