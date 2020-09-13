Анархисты разваливают США с благословения демократов

13.09.2020, 17:48, Новости дня

Как и в начале XX века, США вновь столкнулись с разгулом преступного анархизма, который может привести к развалу США, однако демократов это не слишком беспокоит, поскольку хаос им на руку, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, беспорядки, организаторов которых поддержали многие демократы, включая Барака Обаму, не только не помогли искоренить расовую сегрегацию, но и усугубили её.

Цитирую: «По сравнению с подавлением анархии, — сказал однажды конгрессу Тедди Рузвельт, — все другие вопросы незначительны. Анархист — враг человечества, враг всего рода человеческого… Его преступность глубже, чем любая другая».

Рузвельт написал это в 1908 году, спустя всего семь лет после того, как анархист убил президента Соединённых Штатов Уильяма Мак-Кинли. Рузвельт был его вице-президентом. В чём-то 1908 год как период в истории США не так уж сильно отличается от нашей современности. В 1908 году Америка быстро превращалась в нестабильную страну; массовая иммиграция сделала общество гораздо менее сплочённым, а новые технологии полностью изменили образ жизни людей и их работу. В 1908 году ударила рецессия в сочетании с высокой безработицей. Люди были злы на банки и крупный бизнес, злы на сам капитализм. Были и расовые волнения. Во время одного расового бунта в 1908 году в Спрингфилде, штат Иллинойс, агрессивные толпы жгли здания и нападали на граждан у них дома. Погибло более дюжины человек.

1908 год был моментом хаоса. И неудивительно, что некоторые люди превратились в радикалов. Они называли себя анархистами. Они верили в насилие. В феврале того года анархист застрелил священника во время причастия в денверской церкви. Свой поступок он никак не объяснил: просто сказал, что ненавидит христианство. Несколько недель спустя другой анархист попытался убить начальника полиции Чикаго у него дома. Позже в том же месяце анархисты устроили кровопролитные беспорядки в парке Манхэттена, один из них бросил бомбу в полицейских. Цитирую: «Я пришёл в парк убивать полицейских, — заявил он потом. — Я их ненавижу». На протяжении 1908 года в Нью-Йорке каждый месяц было, по крайней мере, одно нападение анархистов с применением бомб.

Звучит знакомо? Тогда, как и сейчас, радикальные левые воспользовались беспокойством насчёт экономики, чтобы навязать Америке свою программу. Анархисты нападали на копов и церковнослужителей в общественных зданиях именно по той причине, что это были символы постоянства и авторитета. Они были символами силы, превосходящей силу толпы, поэтому их нужно было уничтожить. Целью анархистов было свержение государства как такового. Тедди Рузвельт это знал. Он понимал, что системы, которые терпят анархию, долго не протянут.

Если агрессивной толпе можно нападать на полицию, то почему я должен платить налоги, почему я должен соблюдать правила дорожного движения? Или, если уж на то пошло, почему я должен слушаться Управления по санитарному надзору, или Агентства по охране окружающей среды, или местного департамента здравоохранения, или ещё кого-то, кто утверждает, что он — власть? Люди быстро начинают так мыслить, когда анархистам дают волю. Да и почему бы им не мыслить так? Но как только они начинают так мыслить, всё быстро рассыпается.

В 1908 году, как и сейчас, на кону стояли сами основы общества, и Тедди Рузвельт это понимал. А вот наши лидеры, лидеры Демократической партии, этого не понимают. Или, что вероятнее, им всё равно. Хаос служит их целям.

Вспомните о Бараке Обаме. Обама — человек умный, и оратор из него очень талантливый. Многие люди считали его вдохновляющей личностью, и нетрудно понять почему. Однако, когда восьмилетнее правления Обамы подошло к концу и туман развеялся, что же после него осталось? Вымирающий средний класс; народ, ещё сильнее разделённый по расовому и доходному признаку. Осталось население, столь враждебно настроенное по отношению к своим политическим лидерам, что оно выбрало президентом Дональда Трампа. По любым меркам Обама оставил после себя выжженную землю.

В результате среди тех немногих, у кого дела шли очень хорошо, оказался сам Барак Обама. Обама и его супруга стали невообразимо зажиточными. По-настоящему богатыми. Крупные объекты недвижимости в различных частях страны. Откуда у Барака Обамы все эти деньги? Таких вопросов никто не задаёт. Мы слишком заняты тем, что ненавидим друг друга. Обама подливает масла в огонь этой ненависти, потому что ему это на руку. Вот что говорили на съезде демократов этим летом.

БАРАК ОБАМА, экс-президент США: Американцы всех рас объединились, чтобы дать бой несправедливости и жестокости со стороны государства и заявить, что жизни темнокожих важны. Не больше, но и не меньше… Молодым людям, которые вели нас этим летом, которые говорили нам, что мы должны стать лучше: вы во многом и есть воплощение американской мечты.

«Молодые люди, которые вели нас этим летом»… Тяжело поверить, что Барак Обама выразился именно таким образом. Бараку Обаме же не отключали интернет, и новости он смотрит. Он знает, что те самые молодые лидеры, которых он публично поддержал, жгли дома, грабили магазины и убивали!

Обама достаточно умён, чтобы понимать: действия толпы не сплачивают людей, совсем напротив. Беспорядки не залечивают раны — они их создают. То насилие, которое молодёжные бригады Обамы принесли в нашу страну, наоборот, увеличили накал расового мракобесия и всеобщего недоверия. Беспорядки несомненно усилили сегрегацию по территориальному признаку, так как граждане с более высоким уровнем дохода бегут из городов, в которых живут представители несколько рас, в спокойные места с однородным населением вроде острова Мартас-Винъярд — где, кстати говоря, жил и сам Обама. Как и любой хороший поджигатель, он позаботился о том, чтобы покинуть здание до того, как начался пожар.

В какой-то момент Обама и подобные ему лидеры могут сбежать ещё дальше. Острова рядом с побережьем Массачусетса будет недостаточно. К этому моменту они будут в Швейцарии, Австрии и Новой Зеландии. Или в каком-то другом месте, в котором они будут пожинать плоды деятельности созданного ими общества. Однако для нас, людей, которые не планируют никуда переезжать, не осталось выбора. Нам нужно бороться. Анархизм имеет много имён. Прямо сейчас он скрывается под именем «Антифа» и BLM. Однако состав яда никогда не меняется, как и последствия его принятия. Если мы как страна хотим выжить, нам придётся его победить.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.