США пообещали ОАЭ не поддерживать аннексию поселений Израилем до 2024 года

13.09.2020, 17:48, Новости дня

Вашингтон в ходе переговоров о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем пообещал Абу-Даби не поддерживать до 2024 года распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан, сообщила газета «Таймс оф Исраэл».

По данным издания, власти ОАЭ «получили от Вашингтона обязательство воздерживаться от поддержки израильской аннексии" по меньшей мере «до января 2024 года», передает ТАСС.

При этом газета отмечает, что обнародованный в январе 2020 года мирный план президента США Дональда Трампа «предоставляет палестинской стороне окно продолжительностью четыре года для присоединения к процессу урегулирования».

Так, именно этот временной промежуток «был взят за основу» при получении Абу-Даби заверений от американской администрации по израильским планам аннексии частей Западного берега.

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.