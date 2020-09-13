На Бермудах готовятся к урагану «Паулет», на побережье США – к шторму «Салли»

13.09.2020, 17:40, Новости дня

Жителям Бермудских островов настоятельно рекомендовали подготовиться к защите жизни и имущества в связи с приближением урагана «Паулет».

Тем временем в Мексиканском заливе усилился тропический шторм «Салли».

«Паулет» получил статус урагана вечером в субботу. По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, этот ураган приведет к штормовым нагонам, прибрежным наводнениям и сильным ветрам.

Скорость ветра внутри «Паулета» достигала 120 километров в час, и ожидается, что она увеличится по мере ее продвижения к Бермудам, сообщили синоптики. Самую большую угрозу представляют сильные ветры, штормовые нагоны, осадки до 15 сантиметров и опасные для жизни прибойные и поверхностные течения. По состоянию на утро воскресенья, шторм находился в 500 километрах от этой территории.

Предупреждение об урагане в связи с приближением «Салли» было выпущено для территории от Гранд-Айла в Луизиане до Оушен-Спрингс в Миссисипи, включая Новый Орлеан. Предупреждение о штормовых нагонах и тропическом шторме также было выпущено для некоторых районов побережья Мекиканского залива.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс в субботу ввел чрезвычайное положение, а власти Нового Орлеана издали распоряжение об обязательной эвакуации для районов, которые не находятся под защитой дамбы.

Скорость ветра внутри «Салли» достигала 85 километров в час, сообщили синоптики. Ожидается, что шторм укрепится до уровня урагана в понедельник и выйдет на берег вечером в понедельник – во вторник.

По прогнозам, штормовые нагоны от «Салли» могут достичь опасных уровней, в частности из-за прилива.