 

Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального в Томске и Новосибирске

13.09.2020, 16:48, Новости дня

«Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» Навального победу коммунистов», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя ход единого дня голосования в России.

«По состоянию на 11:00 мск массовых нарушений нигде не зафиксировано. Да и в целом уровень нарушений в сравнении с прошлым единым днем голосования стал меньше», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, «любая практика, в том числе и политическая, улучшается с течением времени», а члены избирательных комиссий и наблюдатели становятся более опытными. Это приводит к тому, что «количество нарушений, большая часть из которых бывает неспециальными, уменьшается».

Собеседник также отметил высокую представительность и конкуренцию на этих выборах. «В среднем на один регион приходится более восьми конкурирующих партий. Это довольно высокий уровень представительности. Кроме того, в этом году зарегистрировано четыре новых партии, которые принимают активное участие в выборах», – сказал политолог.

«Также мы видим безусловный запрос на проведение выборов в максимально прозрачном и чистом формате, чтобы ни у кого, даже у самых радикальных оппозиционеров, не возникло претензий к формату проведения выборов», – добавил эксперт.

В то же время Бондаренко констатирует провал «умного голосования» блогера Алексея Навального в Томске и Новосибирске. «Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» победу коммунистов. И если раньше они не особо афишировали это, то сейчас провал «умного голосования» невозможно скрыть», – заключил политолог.

Единый день голосования (ЕДГ) уже начался в РФ – в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке. И хотя ЕДГ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Путин: В состав ВМФ РФ в этом году будут приняты 40 новых кораблей

08.07 / В Конгрессе США предложили увеличить помощь Украине на 25 млн долларов

01.07 / Разработан новый метод лечения сосудистой системы

06.07 / В лесном массиве Воронежа забил родник с нечистотами

30.07 / Против мужа Тихановской завели дело в Белоруссии

15.07 / Психолог объяснила мотивацию пенсионерки, отлупившей занимающуюся сексом в кустах пару

24.08 / Эстонская «Мать года» осуждена за издевательства над детьми

09.08 / HTC представила недорогой смартфон HTC Wildfire E2 за 8 760 рублей

22.08 / Метеорологи предупредили японцев о надвигающемся тайфуне

11.09 / Бахрейн подписал мирное соглашение с Израилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска