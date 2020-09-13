Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального в Томске и Новосибирске

13.09.2020, 16:48, Новости дня

«Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» Навального победу коммунистов», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя ход единого дня голосования в России.

«По состоянию на 11:00 мск массовых нарушений нигде не зафиксировано. Да и в целом уровень нарушений в сравнении с прошлым единым днем голосования стал меньше», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, «любая практика, в том числе и политическая, улучшается с течением времени», а члены избирательных комиссий и наблюдатели становятся более опытными. Это приводит к тому, что «количество нарушений, большая часть из которых бывает неспециальными, уменьшается».

Собеседник также отметил высокую представительность и конкуренцию на этих выборах. «В среднем на один регион приходится более восьми конкурирующих партий. Это довольно высокий уровень представительности. Кроме того, в этом году зарегистрировано четыре новых партии, которые принимают активное участие в выборах», – сказал политолог.

«Также мы видим безусловный запрос на проведение выборов в максимально прозрачном и чистом формате, чтобы ни у кого, даже у самых радикальных оппозиционеров, не возникло претензий к формату проведения выборов», – добавил эксперт.

В то же время Бондаренко констатирует провал «умного голосования» блогера Алексея Навального в Томске и Новосибирске. «Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» победу коммунистов. И если раньше они не особо афишировали это, то сейчас провал «умного голосования» невозможно скрыть», – заключил политолог.

Единый день голосования (ЕДГ) уже начался в РФ – в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке. И хотя ЕДГ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.