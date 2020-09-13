Буровое судно «Оруч Реис» вернулось в Турцию

13.09.2020, 16:08, Новости дня

Турецкое буровое судно Oruc Reis («Оруч Реис») вернулось в территориальные воды страны после завершения геологоразведочных работ в Средиземном море.

По данным сервиса Marine Traffic, буровое судно находится неподалеку от турецкой Антальи. «Оруч Реис» проводил геологоразведочные работы на шельфе с 18 июля, передает ТАСС.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.