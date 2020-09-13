 

В американском Шарлоттсвилле власти снесли памятник конфедератам

13.09.2020, 15:55, Новости дня

Власти города Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) 12 сентября демонтировали памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США XIX века. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бронзовую скульптуру солдата Конфедеративных Штатов Америки установили в городе в 1909 году.

Решение о сносе монумента было принято городским советом после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

По всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино

27.08 / Польский публицист – белорусской оппозиции можно помочь, если согласится вернуть наши утраченные земли

04.07 / Эксперты рассказали о пользе растяжки

10.09 / Тихановская отказалась покидать Литву

01.07 / На счетах Госказначества Украины находится рекордная сумма средств

01.07 / Белый дом: публикация в New York Times наносит ущерб нацбезопасности США

28.08 / Видео: Лукашенко боится потерять Гродно

13.07 / В Офисе президента Волынскую область назвали Луцкой

04.07 / Деревянная церковь XIX века сгорела под Томском

12.07 / На крыше 20-этажного жилого дома в Иркутске произошел пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска