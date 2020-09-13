Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

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13.09.2020, 15:48, Новости дня

По данным экзитпола, на выборах главы региона в Иркутской области лидирует врио губернатора области Игорь Кобзев с показателем 63,6%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области, опрошено 66 тыс. 381 человек.

На выборах главы региона в Иркутской области лидирует врио губернатора области Игорь Кобзев с показателем 63,6%, сообщается на официальном Telegram-канале ВЦИОМ.  Уточняется, что опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области, было опрошено 66 тыс. 381 человек. При этом на вопросы ответили 57,8% респондентов, а 42,2% – отказались от ответа.

Ранее Кобзев поговорил по телефону с бывшим главой Приангарья Дмитрием Мезенцевым и получил от него наставления и советы по управлению регионом.

Кроме того, Кобзев записал видеообращение к жителям Иркутской области перед выборами губернатора. Выступление врио подытоживает результаты девяти месяцев его работы.



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